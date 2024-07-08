Новиков считает, что не надо учить молодых хоккеистов, когда стоит и не стоит уезжать

Заслуженный тренер России Юрий Новиков высказался о критике молодых игроков из-за раннего отъезда в Северную Америку.

«Если молодой игрок собирается уезжать в Северную Америку, это его дело. Тем, кто пытается учить молодёжь, я всегда говорю: поставьте себя на место ребят. Никто не знает, когда надо уезжать. Если бы Овечкин не уехал в 19, он бы не стал Овечкиным. А есть примеры Дацюка и Ковальчука. Молодые ребята, которые уезжают, получают в Америке жизненные уроки, которых здесь у них нет. Они учатся профессиональному отношению к хоккею, развиваются и растут. А вот если у парня что-то не получается, то он приедет домой с опытом, которым можно поделиться с молодыми ребятами. Каждая ситуация индивидуальна, везде есть положительные и отрицательные стороны. Я думаю, на вещи надо смотреть более прагматично», – приводит слова Новикова «РБ Спорт».