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«Юта» подписала контракт с нападающим Барретом Хэйтоном, выступавшим пять лет за «Аризону»

«Юта» подписала контракт с нападающим Барретом Хэйтоном, выступавшим пять лет за «Аризону»
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Новичок НХЛ «Юта» подписала соглашение с форвардом Барретом Хэйтоном на два года с кэпхитом $ 2,65 млн, сообщает Sportsnet.

24-летний канадец последние пять сезонов выстуал за «Аризону Койотс», которая и уступила место «Юте» в НХЛ, передав все существующие хоккейные активы, включая полный список игроков и драфт-пики, а также отдел хоккейных операций.

В минувшем сезоне Хэйтон провёл 33 матча, в которых набрал 10 (3+7) очков.

Напомним, совет директоров лиги утвердил план, по которому организация «Аризона Койотс» стала неактивной с правом возобновления деятельности при условии, что владелец в течение пяти лет полностью построит новый современный комплекс, подходящий для команды НХЛ.

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