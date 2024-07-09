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Легендарный тафгай НХЛ: в следующем сезоне Ремпе станет ещё большей проблемой

Легендарный тафгай НХЛ: в следующем сезоне Ремпе станет ещё большей проблемой
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Один из лучших тафгаев в истории НХЛ Жорж Ларак опубликовал пост в социальных сетях, в котором рассказал, как потренировал скандального нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Мэтта Ремпе в кулачном бою.

Ларак выложил совместную фотографию с молодым тафгаем и предрёк лиге ещё более впечатляющее возвращение Ремпе в следующем сезоне.

«Если вы думаете, что Ремпе был проблемой в НХЛ в этом году, подождите следующего», — написал Ларак.

Фото: Соцсети Жоржа Ларака

Напомним, Ремпе, который проводил свой первый сезон в НХЛ в сезоне-2023/2024, успел запомниться целым рядом скандальных эпизодов. В частности, молодой тафгай несколько раз удалялся до конца игры, наносил травмы лидерам соперников, а также устраивал запоминающиеся драки с другими тафгаями НХЛ.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:

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