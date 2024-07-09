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Юрзинов-старший: в КХЛ самым популярным глаголом должен стать не «купить», а «воспитать»

Юрзинов-старший: в КХЛ самым популярным глаголом должен стать не «купить», а «воспитать»
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Двукратный чемпион мира, заслуженный тренер СССР Владимир Юрзинов-старший считает развитие молодых хоккеистов главным ключом к возвращению былой славы российского хоккея.

«Нельзя отказываться от того, что обеспечивало славу отечественному хоккею. Прежде всего тренировочный процесс отвечает за развитие молодых хоккеистов, за школу в целом.

Думаю, наше возвращение к здравому смыслу, к истокам не за горами. Наш хоккей ждёт счастье только в том случае, если в КХЛ самым популярным глаголом станет не «купить», а «воспитать». Тут зеркало — пресса, где все разговоры вокруг того, кто, зачем и за какую цену кого-то приобрёл.

Вот почему мне в первую очередь интересны не трансферы, а молодёжные лагеря развития. Именно они работают на глагол «воспитать» и приближают наше хоккейное счастье. Это аксиома!» — сказал Юрзинов в интервью Russia-Hockey.ru.

Последняя игра России на ЧМ по хоккею:

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