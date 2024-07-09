Аналитик TSN: новый контракт Драйзайтля с «Эдмонтоном» не будет долгосрочным

Бывший защитник ряда клубов НХЛ и аналитик TSN Фрэнк Коррадо призвал не ждать заключения долгосрочного контракта немецкого нападающего Леона Драйзайтля с «Эдмонтон Ойлерз».

«Если Леон Драйзайтль хочет остаться в «Эдмонтоне», то я сомневаюсь, что это будет долгосрочный контракт. Думаю, договор будет настолько среднесрочным, насколько это возможно. Я смотрю на это следующим образом: там остались незавершённые дела. Они зашли так далеко в плей-офф, были в одной победе от завоевания Кубка Стэнли – этот факт заставляет Леона и Коннора Макдэвида оставаться вместе.

Посмотрите, как они проводят межсезонье. Посмотрите на хоккеистов, которые хотят там играть, которые хотят там остаться. Некоторые парни соглашаются на понижение зарплаты, чтобы играть за «Ойлерс». Они хотят выиграть Кубок Стэнли и верят, что команда близка к этому.

В случае с Леоном Драйзайтлем, вероятно, какая-то его часть говорит: «Сделай это с «Эдмонтоном». Давай закончим дело, которое мы начали».

Это будет иметь большое значение для наследия Леона в составе «Эдмонтона», — сказал Коррадо в эфире TSN.

В прошедшем регулярном чемпионате немец провёл 81 встречу, забросил 41 шайбу и отдал 65 передач, заработав 106 баллов за результативность. В плей-офф Драйзайтль за 25 матчей набрал 31 (10+21) очко. Нападающий провёл всю карьеру в «Эдмонтоне», где за 719 матчей набрал 850 (347+503) очков.

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