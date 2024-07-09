Патрик Кейн объяснил, почему принял решение остаться в «Детройте»

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн ответил на вопрос, почему принял решение продлить контракт с клубом ещё на один сезон.

«В следующем сезоне от нас будут ожидать большего, и это хорошо. Мы хотим этого. Все здесь хотят, чтобы команда сделала следующий шаг. Я рад быть частью этого процесса. Надеюсь провести хороший регулярный чемпионат и вновь сыграть в плей-офф.

Я был настроен на то, чтобы остаться в «Детройте». Обожаю эту команду. Условия для жизни прекрасные», — приводит слова Кейна официальный сайт НХЛ.

Напомним, 35-летний Кейн перешёл в «Детройт» в ноябре 2023 года, его предыдущим клубом был «Нью-Йорк Рейнджерс». На счету Кейна в составе «Ред Уингз» 50 матчей регулярного чемпионата НХЛ, в которых нападающий записал в свой актив 20 заброшенных шайб и 27 результативных передач.

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой: