Экс-игрок СКА назвал одно из главных событий следующего сезона КХЛ

Бывший нападающий СКА Евгений Артюхин считает погоню форварда минского «Динамо» Вадима Шипачёва за бомбардирским рекордом Сергея Мозякина одним из самых ожидаемых событий следующего сезона КХЛ.

«Погоня Шипачёва за рекордом Мозякина — одно из главных событий в следующем сезоне КХЛ. Думаю, к рекорду Шипачёва надо отнестись серьёзно, это будет украшением нашего чемпионата, хоккея.

Он должен быстро набрать ход, тем более в Минске он будет на первых ролях, всё большинство будет забирать. Самое главное — у него есть партнёры, с кем это сделать. Поэтому этот рекорд решаем и реален. Наверное, эту дуэль с Мозякиным можно даже сравнить с погоней Овечкина за Гретцки в Национальной хоккейной лиге. Овечкин с Шипачёвым ещё в игре», — сказал Артюхин в интервью Legalbet.

Напомним, на данный момент на счету Шипачёва 920 очков за карьеру в лиге. У Мозякина 928 результативных баллов.

Самый быстрый гол в истории КХЛ: