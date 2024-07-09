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Экс-игрок СКА назвал одно из главных событий следующего сезона КХЛ

Экс-игрок СКА назвал одно из главных событий следующего сезона КХЛ
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Бывший нападающий СКА Евгений Артюхин считает погоню форварда минского «Динамо» Вадима Шипачёва за бомбардирским рекордом Сергея Мозякина одним из самых ожидаемых событий следующего сезона КХЛ.

«Погоня Шипачёва за рекордом Мозякина — одно из главных событий в следующем сезоне КХЛ. Думаю, к рекорду Шипачёва надо отнестись серьёзно, это будет украшением нашего чемпионата, хоккея.

Он должен быстро набрать ход, тем более в Минске он будет на первых ролях, всё большинство будет забирать. Самое главное — у него есть партнёры, с кем это сделать. Поэтому этот рекорд решаем и реален. Наверное, эту дуэль с Мозякиным можно даже сравнить с погоней Овечкина за Гретцки в Национальной хоккейной лиге. Овечкин с Шипачёвым ещё в игре», — сказал Артюхин в интервью Legalbet.

Напомним, на данный момент на счету Шипачёва 920 очков за карьеру в лиге. У Мозякина 928 результативных баллов.

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