Задоров опубликовал фотографии с презентации в «Бостоне»

Российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров опубликовал пост в социальных сетях, в котором поделился со своими подписчиками фотографиями с презентации в новой команде.

Напомним, Задоров подписал контракт с «мишками» 1 июля. Срок соглашения составил шесть лет с кэпхитом $ 5 млн. Перед этим россиянин вышел на рынок свободных агентов, отказавшись от квалификационного предложения «Ванкувер Кэнакс», за который выступал во второй половине минувшего сезона.

Фото: Соцсети Никиты Задорова

Фото: Соцсети Никиты Задорова

Фото: Соцсети Никиты Задорова

Фото: Соцсети Никиты Задорова

В завершившемся плей-офф НХЛ Задоров принял участие в 13 матчах, в которых записал в свой актив четыре гола и четыре результативные передачи при показателе полезности «+3». В регулярном чемпионате — 2023/2024 защитник, помимо «Кэнакс», выступал за «Калгари Флэймз». Всего он провёл 75 игр, в которых забросил шесть шайб и отдал 14 результативных передач, набрав 20 очков.

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