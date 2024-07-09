Генменеджер «Юты» рассказал сыну Джерома Игинлы, чего ждёт от него в клубе

Генеральный менеджер «Юты» Билл Армстронг рассказал о своём разговоре с нападающим Тиджем Игинлой, которого клуб-новичок НХЛ выбрал на драфте-2024 под общим шестым номером.

«Я сказал ему, что у нас много нападающих с 20 голами за сезон. Нам нужен снайпер, который будет забивать по 50. У нас он будет иметь шанс проявить себя. Мне нравится его настрой.

Это невероятный парень, хоккеист до мозга костей. Он понравился нам и как человек, и как игрок. Он обладает всеми качествами, которые нам нравятся», — приводит слова Армстронга официальный сайт НХЛ.

Напомним, Тидж является сыном легендарного нападающего Джерома Игинлы. 17-летний хоккеист в минувшем сезоне выступал в WHL за «Келоуну» и забросил 47 шайб в 64 играх в регулярном чемпионате (разделил шестое место в гонке снайперов) при 84 очках и показателе полезности «+17». Также он стал победителем ЮЧМ-2024 в составе сборной Канады – семь игр и 12 (6+6) очков на турнире.

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