Юрзинов-старший рассказал, какой пример не стоит брать с НХЛ

Двукратный чемпион мира, заслуженный тренер СССР Владимир Юрзинов-старший порадовался возвращению в российских спортивных СМИ обсуждений о датах открытия тренировочных лагерей.

«Рад, что в нашу прессу вернулась дискуссия о том, когда открывать тренировочные лагеря.

Как известно, в своё время мы взяли пример с НХЛ и раза в два рубанули предсезонную подготовку. Тем самым отказались от одного из основных постулатов легендарной школы Тарасова — Тихонова, который позволял отечественному хоккею задавать хоккейную моду в мире.

Самое удивительное, что этот отказ прошёл без всякого обсуждения — мол, раз так принято в НХЛ, то так должно быть и у нас! И вот наконец-то пошла дискуссия, за которую благодарен нашим специалистам» — сказал Юрзинов в интервью Russia-Hockey.ru.

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