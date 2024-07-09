Гертл — о ЧМ-2024: если бы я был в сборной, возможно, мы бы вылетели в четвертьфинале

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Томаш Гертл ответил на вопрос, сильно ли жалеет о том, что не был частью чемпионской сборной Чехии, выигравшей золото на домашнем чемпионате мира — 2024.

«Я уже получил много таких вопросов. Разумеется, кто бы не хотел победить? Понятно, что хотелось бы отпраздновать и развлечься, я ведь ничего толком в своей жизни не выиграл. Но ты не можешь воспринимать это таким образом. Если бы я был там, весь состав поменялся бы и, может быть, мы бы вылетели в четвертьфинале и всё сложилось бы совсем по-другому. На этом чемпионате всё сложилось именно так, как должно было быть. От вратарей до защитников и нападающих. Именно поэтому он и был выигран», — сказал Гертл в интервью Hokej.cz.

Напомним, 30-летний нападающий не смог помочь своей сборной на мировом первенстве из-за травмы.

В марте Гертл был обменян из «Сан-Хосе Шаркс» в «Вегас». Всего за «рыцарей» чех провёл 13 матчей, в которых набрал 5 (3+2) очков.

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