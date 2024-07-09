Экс-форвард «Флориды» Юбердо рассказал, как воспринял чемпионство своей бывшей команды

Нападающий «Калгари Флэймз» Джонатан Юбердо, в течении десяти лет выступавший за «Флориду Пантерз», рассказал, какие эмоции испытал в момент победы бывшей команды в Кубке Стэнли — 2024.

«Я рад за ребят, они старались. Но было тяжело видеть, как они поднимают Кубок Стэнли. Говоришь себе: ведь я был там 10 лет, в более трудные времена. Но именно так строится команда. Когда ты молод, тебе всё равно, ты просто хочешь построить свою карьеру. Сейчас я снова в той же ситуации, но стал старше», — сказал Юбердо в интервью La Presse.

В минувшем сезоне НХЛ 31-летний канадец сыграл в 81 матче регулярного чемпионата за «Флэймз», в этих играх он набрал 52 (12+40) очка.

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