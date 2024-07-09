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«Лучший день в жизни». Защитник «Рейнджерс» Адам Фокс сыграл свадьбу

«Лучший день в жизни». Защитник «Рейнджерс» Адам Фокс сыграл свадьбу
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Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Адам Фокс и его девушка Тэйт Роуз Грин опубликовали совместный пост в социальных сетях, в котором пара рассказала своим подписчикам о том, что наконец-то узаконила свои отношения

Хоккеист и его спутница жизни выложили фотографию со дня бракосочетания на фоне красивой цветочной арки.

«Лучший день в жизни», — написала Тэйт Роуз.

Фото: Соцсети Адама Фокса

Адам Фокс провёл в нью-йоркском клубе всю свою карьеру в НХЛ. В завершившемся сезоне 26-летний защитник провёл в общей сложности 88 матчей за «Рейнджерс», в которых набрал 81 (17+64) очко. Его команда вылетела в финале Восточной конференции Кубка Стэнли, уступив в серии «Флориде Пантерз» (2-4). При этом «копы» стали обладателями Президентского кубка по итогам регулярки.

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