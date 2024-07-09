Михайлов высказался о возможном возвращении из Северной Америки ряда молодых россиян

Двукратный олимпийский чемпион, член наблюдательного совета московского ЦСКА Борис Михайлов прокомментировал информацию о возможном возвращении из Северной Америки сразу нескольких молодых российских хоккеистов. Ранее стало известно, что армейцы заинтересованы в услугах вратаря Ивана Просветова, нападающих Егора Афанасьева, Руслана Исхакова, Дениса Гурьянова, защитников Дмитрия Саморукова и Никиты Охотюка.

«Наблюдательный совет ХК ЦСКА обсуждал возвращение молодых российских игроков из НХЛ, из Северной Америки. Понимаем, что сейчас эти процессы вести сложно. Сложнее, чем прежде. Ведь все хорошо осведомлены о санкциях, наложенных на клуб со стороны Международной федерации хоккея. Причём за то, что в клубе играл наш же вратарь!

Простите, сколько «Филадельфия» заплатила ЦСКА за переход Федотова? Или, быть может, какому-то другому российскому клубу, воспитавшему вратаря мирового уровня? Или не так?

Если армейскому клубу удастся договориться с нашими игроками, о которых идёт речь, а я в это верю, то в чемпионате КХЛ все мы и наши болельщики увидим первоклассных российских мастеров. Я только приветствую подобные шаги моего родного клуба, тем более что процесс по возвращению россиян продолжается. Блестящая работа менеджмента армейского клуба — это весомый вклад ЦСКА в развитие чемпионата КХЛ и отечественного хоккея», — сказал Михайлов в интервью Sport24.

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