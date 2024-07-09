«В России надо играть, а не доигрывать». А. Запашный — о возвращении россиян из Америки

Художественный руководитель Большого Московского цирка, известный болельщик ЦСКА Аскольд Запашный высказался о возможном переходе в столичный клуб ряда молодых российских игроков, выступавших в Северной Америке.

«Когда я прихожу на хоккей, в первую очередь интересуюсь чем? Верно, теми, кто на льду! Это как в искусстве – смотреть на полотна известных художников, в театре – на игру прим-артистов, в цирке – на работу солистов в номерах эквилибристов, клоунов или дрессировщиков животных. Если российские игроки приезжают в нашу страну, возвращаясь в родные пенаты из Северной Америки, это дорогого стоит! К тому же набравшись за океаном опыта, да ещё и в молодом возрасте!

Это свидетельствует о том, что к нам в Россию приезжают играть, а не доигрывать… Если всё сложится, это будет большой победой руководства ЦСКА и всех хоккейных болельщиков в нашей стране», — сказал Запашный «Чемпионату».

Ранее в прессе сообщалось, что ХК ЦСКА планирует вернуть из-за океана шестерых российских хоккеистов. Это вратарь Иван Просветов, нападающие Егор Афанасьев, Руслан Исхаков, Денис Гурьянов, защитники Дмитрий Саморуков и Никита Охотюк, о приобретении прав на которого у нижегородского «Торпедо» официальный сайт ХК ЦСКА сообщал в конце мая.

Самый быстрый гол в истории КХЛ: