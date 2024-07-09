Ник Меркли подписал двухлетний контракт с «Автомобилистом»

Пресс-служба «Автомобилиста» в официальном телеграм-канале клуба сообщила о подписании двухлетнего соглашения с канадским нападающим Ником Меркли, права на которого уральцы выменяли вчера, 8 июля, на денежную компенсацию.

С сезона-2022/2023 27-летний канадец выступал за минское «Динамо». За два сезона он провёл в общей сложности 143 матча, в которых набрал 79 (40+39) очков, в том числе в плей-офф Кубка Гагарина – 11 матчей, 7 (4+3) очков при показателе полезности «+2».

Напомним, в минувшем сезоне «Автомобилист» остановился в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина, уступив в серии будущему чемпиону — магнитогорскому «Металлургу» (3-4). По ходу плей-офф уральцы сломили сопротивление таких соперников, как «Ак Барс» (4-1) и СКА (4-1).

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