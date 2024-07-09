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«Колорадо» подписал контракт новичка с 27-м номером драфта НХЛ — 2023

«Колорадо» подписал контракт новичка с 27-м номером драфта НХЛ — 2023
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«Колорадо Эвеланш» подписал трёхлетний контракт новичка с нападающим Калумом Ритчи, сообщает пресс-служба «лавин».

В минувшем сезоне форвард выступал в юниорской лиге Онтарио за «Ошаву». В регулярном чемпионате 19-летний форвард набрал 80 (28+52) очков в 50 играх. В плей-офф на счету нападающего 30 (8+22) результативных баллов в 21 матче. «Эвеланш» выбрали Ритчи на драфте НХЛ — 2023 под общим 27-м номером.

Напомним, в минувшем сезоне «Колорадо» не смог преодолеть барьер второго раунда Кубка Стэнли, уступив в серии «Даллас Старз» (2-4). По ходу этого противостояния «Эвеланш» потеряли российского нападающего Валерия Ничушкина, который отправился на второй этап программы помощи игрокам НХЛ.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:

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