«Это важный посыл всем, что нужно творить добро». Ротенберг — о благотворительном матче

Главный тренер СКА Роман Ротенберг объяснил цель проведения благотворительного матча между российскими звёздами НХЛ и КХЛ, который запланирован на 20 июля в Москве на «ЦСКА Арене».

«Мы должны показывать пример болельщикам. Важно заниматься благотворительностью. Не только потому, что это помощь тем, кто в ней нуждается, но и важный посыл всем, что нужно творить добро. Именно с этой целью мы и соберёмся 20 июля в Москве на матч года», — приводит слова Ротенберга пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) в социальных сетях.

Отметим, что на данном мероприятии Ротенберг будет возглавлять команду российских звёзд КХЛ. Помогать ему будут Андрей Разин и Игорь Никитин.

Основная часть средств, вырученных во время проведения уникального матча, будет направлена в благотворительные фонды, организованные хоккеистами и партнёрами мероприятия.

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