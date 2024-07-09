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Супруга Овечкина показала необычный сюрприз от мужа на годовщину свадьбы

Супруга Овечкина показала необычный сюрприз от мужа на годовщину свадьбы
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Анастасия Шубская, супруга российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, опубликовала пост в социальных сетях, в котором показала оригинальный сюрприз, подготовленный для неё мужем на седьмую годовщину свадьбы.

На видео хоккеист вводит супругу в зал роскошного ресторана, где их уже ожидают друзья и родственники.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео с торжественного дня в семье российского суперфорварда:

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Вашингтон» лишь в последний момент смог зацепиться за плей-офф, где в первом раунде не смог выиграть ни одной игры у «Нью-Йорк Рейнджерс».

Всего за карьеру в НХЛ на счету Овечкина 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах. До рекорда всех времён Уэйна Гретцки по голам в лиге россиянину осталось забить 41 гол.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:

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