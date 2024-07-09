«Ак Барс» отправил в ВХЛ защитника Евсеева. Ранее он заявлял о дискриминации

Защитник «Ак Барса» Никита Евсеев начнёт тренировочные сборы в составе «Нефтяника», являющегося фарм-клубом казанцев в ВХЛ. Об этом сообщает пресс-служба команды из Альметьевска.

Напомним, по ходу сезона-2023/2024 агент Евсеева Шуми Бабаев подал в КХЛ заявление о расторжении контракта с «Ак Барсом» по статье «спортивная дискриминация», которое было отклонено лигой в феврале.

В минувшем сезоне 20-летний защитник сыграл 19 матчей за «Ак Барс», в которых набрал 3 (1+2) очка при полезности «+2». Также он стал чемпионом ВХЛ в составе всё того же «Нефтяника».

В сезоне-2023/2024 клуб из столицы Татарстана вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив в серии «Автомобилисту» (1-4).

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