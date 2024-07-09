Форвард «Торпедо» считает, что его команда играла лучше, чем СКА, в серии КГ—2024

Нападающий «Торпедо» Никита Артамонов считает, что отсутствие везения стало главной причиной поражения его команды в серии со СКА (1-4) в первом раунде Кубка Гагарина — 2024.

«Мы ничем не были хуже, чем они. Я бы сказал, что мы играли лучше. Просто удача была на их стороне, например, во втором матче. Мы вели в счёте, а за две минуты до конца третьего периода они забили. После у нас было много моментов, у меня в том числе, но шайба не шла в чужие ворота. СКА в итоге нам забил во втором овертайме», — сказал Артамонов в интервью БИЗНЕС Online.

Напомним, обладателем Кубка Гагарина минувшего сезона стал магнитогорский «Металлург», обыгравший в финальной серии «Локомотив» (4-0).

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