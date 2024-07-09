Экс-генменеджер «Вашингтона» Маклеллан высказался о своём преемнике Крисе Патрике

Бывший генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан, перешедший на должность президента клуба по хоккейным операциям, прокомментировал назначение на первый пост Криса Патрика, который был его ассистентом в сезоне-2021/2022.

«У нас действительно хорошие рабочие отношения, отличные личные отношения. Я наблюдал, как он развивался на протяжении многих лет, наблюдал, как он отлично справлялся с работой в профессиональном скаутинге, наблюдал, как он успешно работал в любительском скаутинге, что он сделал с «Херши» за последние 10 лет.

У нас семейные отношения. Он был частью того, что мы сделали. Мы создали здесь процесс, который во многом получился благодаря ему. Я рад за него. Это естественный прогресс, и он готов к нему», — приводит слова Маклеллана Monumental Sports Network.

Напомним, Маклеллан занимал пост генменеджера «столичных» с 2014 года. Именно при нём в 2018 году клуб завоевал единственный в своей истории Кубок Стэнли.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: