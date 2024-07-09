«Ак Барс» отправил в ВХЛ ещё шесть хоккеистов

«Ак Барс» командировал в «Нефтяник», являющийся фарм-клубом казанцев в ВХЛ, ещё шесть хоккеистов, сообщает пресс-служба альметьевской команды.

Хоккеистами, которые будут готовиться к сезону в расположении «Нефтяника», стали Кирилл Крутов, Денис Комков, Артур Бровкин, Адель Булатов, Всеволод Альметкин и Степан Терехов. Ранее сообщалось, что в Альметьевск был командирован также защитник Никита Евсеев.

Напомним, в сезоне-2023/2024 клуб из столицы Татарстана вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив в серии «Автомобилисту» из Екатеринбурга (1-4). После этого команду покинул главный тренер Зинэтула Билялетдинов. На его место пришёл Анвар Гатиятулин.

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