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Российский клуб официально вошёл в состав участников чемпионата Беларуси сезона-2024/2025

Российский клуб официально вошёл в состав участников чемпионата Беларуси сезона-2024/2025
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Российский хоккейный клуб «Славутич» (Смоленск) примет участие в белорусской Betera-Экстралиге в сезоне-2024/2025, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Республики Беларусь (ФХРБ).

Данное решение было официально озвучено сегодня на заседании организации, которая представила все 14 клубов, которые будут бороться за золотые медали чемпионата Беларуси в следующем сезоне.

Полный состав участников выглядит следующим образом:

1. «Авиатор» (Барановичи).
2. «Брест».
3. «Витебск».
4. «Гомель».
5. «Динамо-Молодечно».
6. «Лида».
7. «Локомотив» (Орша).
8. «Могилёв».
9. «Металлург» (Жлобин).
10. «Неман» (Гродно).
11. «Славутич» (Смоленск).
12. «Химик» (Новополоцк).
13. «Шахтёр» (Солигорск).
14. «Юность» (Минск).

Действующим чемпионом Betera-Экстралиги является жлобинский «Металлург».

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