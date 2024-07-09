Российский клуб официально вошёл в состав участников чемпионата Беларуси сезона-2024/2025

Российский хоккейный клуб «Славутич» (Смоленск) примет участие в белорусской Betera-Экстралиге в сезоне-2024/2025, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Республики Беларусь (ФХРБ).

Данное решение было официально озвучено сегодня на заседании организации, которая представила все 14 клубов, которые будут бороться за золотые медали чемпионата Беларуси в следующем сезоне.

Полный состав участников выглядит следующим образом:

1. «Авиатор» (Барановичи).

2. «Брест».

3. «Витебск».

4. «Гомель».

5. «Динамо-Молодечно».

6. «Лида».

7. «Локомотив» (Орша).

8. «Могилёв».

9. «Металлург» (Жлобин).

10. «Неман» (Гродно).

11. «Славутич» (Смоленск).

12. «Химик» (Новополоцк).

13. «Шахтёр» (Солигорск).

14. «Юность» (Минск).

Действующим чемпионом Betera-Экстралиги является жлобинский «Металлург».

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