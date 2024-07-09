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Владелец «Вашингтона» раскрыл, что сказал ему Маклеллан об Овечкин на их первой встрече

Владелец «Вашингтона» раскрыл, что сказал ему Маклеллан об Овечкин на их первой встрече
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Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис вспомнил о своей первой встрече с экс-генеральным менеджером клуба Брайаном Маклелланом в 2014 году, когда последний пришёл к нему в качестве одного из кандидатов на данную позицию.

«Он пришёл на ту первую встречу и сказал мне: «Я знаю, что я не фаворит, но вот что, по моему мнению, нам следует сделать». «Он говорил о том, как нам повезло, что у нас есть Алекс Овечкин, и как нам нужно строить команду вокруг Алекса, и как нам нужны крепкие защитники — и это был первый шаг, который он сделал. Я на днях смотрел пятую игру (финала Кубка Стэнли-2018, победного для «Кэпиталз». — Прим. «Чемпионата»), и, чёрт возьми, эти парни всё решили», — приводит слова Леонсиса Monumental Sports Network.

На днях стало известно, что Маклеллан покинул свой пост и занял должность президента клуба по хоккейным операциям. Новым генеральным менеджером стал Крис Патрик, который был ассистентом Маклеллана в сезоне-2021/2022.

Напомним, именно при Брайане Маклеллане «Вашингтон» выиграл свой первый в истории Кубок Стэнли в 2018 году.

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