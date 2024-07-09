МХК «Атлант» огласил тренерский штаб клуба. Главным тренером команды остался Николай Лемтюгов. Бывший голкипер КХЛ Алексей Мурыгин назначен тренером вратарей в клубе МХЛ «Атлант».

Мурыгин завершил карьеру в сезоне-2022/2023. Последним клубом вратаря был китайский «Куньлунь Ред Стар».

Тренером защитников МХК «Атлант» назначен Рафаэль Батыршин. Является обладателем кубка Гагарина 2016 года в составе магнитогорского «Металлурга» и в 2018 году выиграл трофей вместе с казанским «Ак-Барсом». Сезон-2022/2023 стал последним для Батыршина в качестве игрока. Этот сезон он провёл в хабаровском «Амуре».

Тренером нападающих назначен Александр Черников, который завершил игровую карьеру в 2020 году в нижнекамском «Нефтехимике».