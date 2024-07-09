Утверждены тренеры всех уровней хоккейных сборных команд Беларуси

На заседании исполнительного комитета Федерации хоккея Беларуси были утверждены тренеры всех сборных команд Беларуси, сообщает пресс-служба ФХРБ.
Главным тренером основной национальной сборной Беларуси назначен Дмитрий Квартальнов. Сергей Стась, ранее работавший в молодежной сборной, будет помогать ему.
Беларусь U20 – главный тренер Андрей Михалев;
Беларусь U18 — главный тренер Степан Пономарев, ассистенты Алексей Ложкин и Александр Ходин;
Беларусь U17 – главный тренер Андрей Ращинский, ассистенты – Андрей Заливако и Сергей Шабанов;
Беларусь U16 – главный тренер Алексей Ложкин;
Беларусь U15 – главный тренер Дмитрий Яворский;
Беларусь U14 – главный тренер Андрей Заливако.
Напомним, сборные Беларуси отстранены от международных соревнований по решению Международной федерации хоккея.