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Утверждены тренеры всех уровней хоккейных сборных команд Беларуси

На заседании исполнительного комитета Федерации хоккея Беларуси были утверждены тренеры всех сборных команд Беларуси, сообщает пресс-служба ФХРБ.

Главным тренером основной национальной сборной Беларуси назначен Дмитрий Квартальнов. Сергей Стась, ранее работавший в молодежной сборной, будет помогать ему.

Беларусь U20 – главный тренер Андрей Михалев;

Беларусь U18 — главный тренер Степан Пономарев, ассистенты Алексей Ложкин и Александр Ходин;

Беларусь U17 – главный тренер Андрей Ращинский, ассистенты – Андрей Заливако и Сергей Шабанов;

Беларусь U16 – главный тренер Алексей Ложкин;

Беларусь U15 – главный тренер Дмитрий Яворский;

Беларусь U14 – главный тренер Андрей Заливако.

Напомним, сборные Беларуси отстранены от международных соревнований по решению Международной федерации хоккея.