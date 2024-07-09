Тренер «Флориды» рассказал, как Бобровский переносил поражения в финале Кубка Стэнли

Тренер «Флориды» по развитию Максим Иванов рассказал, как вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский переносил поражения в финале Кубка Стэнли с «Эдмонтоном». «Пантерз» упустили преимущество по ходу серии в три победы и довели дело до решающего седьмого матча. В четвёртой встрече серии Бобровский пропустил пять шайб и был заменён.

«Ничего не поменялось. Он как был общительный, так и так же настраивался, был, как говорится, fun, улыбался, шутил после тренировок, как и все. В этом плане у него не было никакого напряжения, оно вообще отсутствовало.

Нисколько он не переживал после замены в четвёртом матче серии. Как я уже сказал, мы на ужине после того матча все шутили, общались. Никакого намёка в настроении, присутствия мыслей о проигрыше не было. Всё было достаточно хорошо, и все понимали, что ничего страшного, что мы проиграли. Там не так важно, крупный счёт или нет», — цитирует Иванова ТАСС.

Напомним, 35-летний Бобровский занял третье место по итогам нынешнего сезона в номинации за «Везина Трофи» — награду лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ. Обладателем приза стал голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк. Второе место занял Тэтчер Демко из «Ванкувер Кэнакс».