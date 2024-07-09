ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Флориды» рассказал, как Бобровский переносил поражения в финале Кубка Стэнли

Тренер «Флориды» рассказал, как Бобровский переносил поражения в финале Кубка Стэнли
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер «Флориды» по развитию Максим Иванов рассказал, как вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский переносил поражения в финале Кубка Стэнли с «Эдмонтоном». «Пантерз» упустили преимущество по ходу серии в три победы и довели дело до решающего седьмого матча. В четвёртой встрече серии Бобровский пропустил пять шайб и был заменён.

«Ничего не поменялось. Он как был общительный, так и так же настраивался, был, как говорится, fun, улыбался, шутил после тренировок, как и все. В этом плане у него не было никакого напряжения, оно вообще отсутствовало.

Нисколько он не переживал после замены в четвёртом матче серии. Как я уже сказал, мы на ужине после того матча все шутили, общались. Никакого намёка в настроении, присутствия мыслей о проигрыше не было. Всё было достаточно хорошо, и все понимали, что ничего страшного, что мы проиграли. Там не так важно, крупный счёт или нет», — цитирует Иванова ТАСС.

Напомним, 35-летний Бобровский занял третье место по итогам нынешнего сезона в номинации за «Везина Трофи» — награду лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ. Обладателем приза стал голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк. Второе место занял Тэтчер Демко из «Ванкувер Кэнакс».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android