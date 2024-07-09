«Торпедо» продлило контракт с нападающим Данилом Веряевым. Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение рассчитано сроком на один сезон. Соглашение с воспитанником нижегородского хоккея носит двусторонний характер и позволит выступать игроку как в КХЛ, так и в ВХЛ.

25-летний нападающий в прошлом сезоне провёл 53 матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и набрал девять очков — забросил две шайбы и отдал семь результативных передач. В плей-офф форвард участия не принимал.

Всего в КХЛ на счету Веряева 373 матча, которые нападающий провёл за нижегородское «Торпедо». За это время форвард набрал 60 очков — забил 21 гол и отдал 39 результативных передач с показателем полезности «-10».