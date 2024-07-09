«Флорида» заключила однолетний контракт с защитником Адамом Боквистом

«Флорида Пантерз» заключила с защитником Адамом Боквистом однолетний контракт на $ 775 тыс. Его старший брат Джеспер 1 июля также подписал однолетний контракт с «Флоридой».

23-летний Боквист провёл 35 матчей за «Коламбус Блю Джекетс» в сезоне-2023/2024, набрав 10 (1+9) очков. Игрок обороны провёл пять сезонов в НХЛ за «Коламбус» (с 2021-го по 2024-й) и «Чикаго Блэкхоукс» (с 2019-го по 2021-й), набрав 85 (23+62) очков в 209 сыгранных матчах.

Шведский защитник был включён во вторую команду всех звёзд Хоккейной лиги Онтарио в сезоне-2018/2019 после того, как набрал 60 (20+40) очков в 54 матчах с лондонской командой «Найтс».

Боквист был выбран «Чикаго Блэкхоукс» в первом раунде драфта НХЛ 2018 года под общим восьмым номером.