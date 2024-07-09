КХЛ получила независимость от ИИХФ и ФХР и будет напрямую взаимодействовать с Минспорта

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, как поправки к закону «О физической культуре и спорте» повлияют на дальнейшую спортивную жизнь лиги.

КХЛ остаётся в системе российского хоккея и будет напрямую взаимодействовать с Минспорта, получая независимость от ИИХФ и ФХР. КХЛ продолжит создавать равные условия для всех команд КХЛ, повышая спортивную конкуренцию и зрелищность, а также работать на развитие и продвижение хоккея — не только профессионального (КХЛ и МХЛ), но и детско-юношеского.

Клубы КХЛ будут отпускать лучших игроков для участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира. КХЛ сохранит паузу на Кубок Первого канала.

КХЛ будет подавать заявки в Минспорта на включение чемпионатов КХЛ и МХЛ в Единый календарный план. Чемпионаты КХЛ и МХЛ сохранят статус официальных соревнований. Лига самостоятельно будет взаимодействовать с Минспорта России по лимиту на легионеров.

КХЛ продолжит уважать действие контрактов других лиг. Опыт работы с НХЛ показывает, что обе стороны продолжают выполнять обязательства даже при отсутствии подписанного меморандума. После вступления в силу новой редакции закона о спорте и приведения в соответствие с ним нормативных документов Минспорта и КХЛ для клубов КХЛ не потребуется трансферная карта для заявки игрока. При этом лига не будет регистрировать новые контракты хоккеистов, имеющих действующие контракты с другими клубами или невыполненные обязательства, а также прочие обстоятельства, мешающие подписанию нового договора.

Лига займётся аттестацией и тестированием судей-кандидатов в КХЛ/МХЛ. При этом система подготовки судей останется неизменной, и лучшие судьи ВХЛ получат возможность подписать контракт для работы в чемпионате КХЛ. Под юрисдикцией КХЛ будет создан центр видеоанализа взамен комнаты видеопросмотров ФХР.

Лига самостоятельно будет осуществлять аккредитацию хоккейных агентов КХЛ.