ФХР выступила с официальным заявлением о правах на проведение чемпионата России по хоккею

Континентальная хоккейная лига направила в адрес Федерации хоккея России предложение расторгнуть договоры о делегировании прав на проведение чемпионата России по хоккею среди мужских и женских команд и первенства России по хоккею среди юниоров до 21 года.

Указанные договоры о делегировании прав действуют до конца апреля 2025 года. Предложение КХЛ будет рассмотрено правлением ФХР.

Принятый в третьем чтении Госдумой РФ законопроект №622018-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и статью 3 Федерального закона «О публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» допускает образование в России спортивных лиг, проводящих соревнования независимо от федераций по своему виду спорта.