«Питтсбург» назначил вице-президентом по персоналу бывшего функционера «Торонто»

«Питтсбург Пингвинз» назначил Уэса Кларка вице-президентом по персоналу. Об этом сегодня, 9 июля, объявил президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер клуба Кайл Дубас. Кларк будет курировать отделы любительского, профессионального и студенческого/европейского поиска свободных агентов клуба и станет подчиняться непосредственно Дубасу.

41-летний специалист провёл последние шесть сезонов в «Торонто Мэйпл Лифс», занимая в команде различные должности. Кларк руководил драфтом НХЛ «Торонто» в качестве директора по персоналу игроков (2023–2024) и директора любительского скаутинга (2021–2023). Он также работал помощником директора по персоналу игроков (2018–2023) и консультантом по оценке игроков (2014–2016).

До своего пребывания в Торонто Кларк провёл два сезона за «Флориду Пантерз» в качестве скаута-любителя в 2016–2018 годах. Он также был директором по персоналу и развитию игроков в Хоккейной лиге Онтарио в 2011–2015 годах.