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Юрий Новиков резко осудил решение НХЛ не включать Россию на Турнир четырёх наций

Юрий Новиков резко осудил решение НХЛ не включать Россию на Турнир четырёх наций
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков резко осудил решение НХЛ не включать сборную России на Турнир четырёх наций, который пройдёт в Канаде в 2025 году.

«В 2025-м пройдёт Турнир четырёх наций, куда нас не включили. На каком основании? Мы не ссорились с НХЛ, мы уважаем их законы. Может быть, даже чересчур. Престиж любого международного соревнования поднимается с участием России и Канады. Мы были бы не против такого исхода. Хоккей – ограниченный вид спорта. Всего 5-6 стран его развивают, в отличие от футбола.

Чемпионат мира – это политика. А здесь просто престижный международный турнир в Канаде. Матчи Россия – Канада поднимают престиж хоккея. Прошёл финал Кубка Стэнли, все смотрели и переживали. Наши ребята внесли очень большой вклад. И мне грустно. Наши ребята хорошо там играют. Включение сборной России было бы сильным политическим и финансовым решением. Грустно, жалко. Здесь идёт разговор о престиже НХЛ. Мы всегда говорили, что это вершина хоккея. Можно говорить что угодно, но там есть свобода взглядов. Однако мы получили вот такой рикошет», – приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Турнир четырёх наций пройдёт с 12 по 20 февраля 2025 года в Бостоне и Монреале.

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