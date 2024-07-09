Юрий Новиков резко осудил решение НХЛ не включать Россию на Турнир четырёх наций

Заслуженный тренер России Юрий Новиков резко осудил решение НХЛ не включать сборную России на Турнир четырёх наций, который пройдёт в Канаде в 2025 году.

«В 2025-м пройдёт Турнир четырёх наций, куда нас не включили. На каком основании? Мы не ссорились с НХЛ, мы уважаем их законы. Может быть, даже чересчур. Престиж любого международного соревнования поднимается с участием России и Канады. Мы были бы не против такого исхода. Хоккей – ограниченный вид спорта. Всего 5-6 стран его развивают, в отличие от футбола.

Чемпионат мира – это политика. А здесь просто престижный международный турнир в Канаде. Матчи Россия – Канада поднимают престиж хоккея. Прошёл финал Кубка Стэнли, все смотрели и переживали. Наши ребята внесли очень большой вклад. И мне грустно. Наши ребята хорошо там играют. Включение сборной России было бы сильным политическим и финансовым решением. Грустно, жалко. Здесь идёт разговор о престиже НХЛ. Мы всегда говорили, что это вершина хоккея. Можно говорить что угодно, но там есть свобода взглядов. Однако мы получили вот такой рикошет», – приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Турнир четырёх наций пройдёт с 12 по 20 февраля 2025 года в Бостоне и Монреале.