«Это потрясающе». Тарасенко высказался о возможной игре в одном звене с Патриком Кейном

Нападающий Владимир Тарасенко высказался о возможной игре в одном звене с Патриком Кейном в составе «Детройта». Кейн и Тарасенко в основном были соперниками на протяжении всей своей карьеры. Тарасенко провёл свои первые 11 сезонов за «Сент-Луис», принципиального соперника «Чикаго», за который выступал Кейн.

«Это было бы потрясающе. Мы играли друг против друга столько лет, и, если бы кто-нибудь сказал мне тогда, что мы будем играть вместе в одном звене, я бы ответил: «Нет, ни в коем случае», — цитирует Тарасенко пресс-служба клуба.

Напомним, 4 июля стало известно, что 32-летний Тарасенко подписал с «Детройтом» двухлетний контракт на $ 9,5 млн. В прошедшем сезоне в составе «Флориды Пантерз» российский нападающий стал обладателем Кубка Стэнли — 2024 второй раз за свою профессиональную карьеру в НХЛ.