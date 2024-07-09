«Эдмонтон» — фаворит предстоящего сезона НХЛ, по мнению североамериканских букмекеров

«Эдмонтон» является фаворитом предстоящего сезона-2024/2025 НХЛ, по мнению североамериканских букмекеров. На победу «Ойлерз» в Кубке Стэнли самый низкий коэффициент.

На втором месте по вероятности победы в Кубке Стэнли расположился действующий обладатель трофея «Флорида Пантерз». Тройку вероятных победителей замкнул «Даллас». Напомним, «Старз» проиграли «Эдмонтону» в финале Западной конференции прошлого сезона.

Фото: NHL

В прошлом сезоне НХЛ «Флорида» впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли. В финальной серии «Пантерз» обыграли «Эдмонтон» в семи матчах. По ходу серии «пантеры» вели со счётом 3-0, однако нефтяникам удалось выиграть три матча подряд и перевести финальную серию в решающий седьмой матч.