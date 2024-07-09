Журналист НХЛ назвал приход Мичкова в «Флайерз» самой крупной победой клуба в межсезонье

Журналист Чарли О'Коннор назвал приход нападающего Матвея Мичкова в «Филадельфию» главным достижением клуба в текущее межсезонье. Форвард подписал трёхлетний контракт с «Флайерз».

«Генменеджер Даниэль Бриер привёл Матвея Мичкова в НХЛ, что, несомненно, стало огромной организационной победой. Вероятно, пройдут годы (если вообще когда-либо), прежде чем общественность узнает, насколько большую роль сыграли «Флайерз» в содействии расторжению последних двух лет его контракта с клубом КХЛ – независимо от того, руководили ли «Флайерз» событиями или просто пассивно наблюдали за ними.

Но, по крайней мере, Бриер и фронт-офис «Филадельфии» ничего не испортили. Они поддерживали неконфликтные отношения с петербургским СКА и избегали лишних раздражений, которые могли бы сорвать выкуп контракта. Это важно и заслуживает похвалы. Ситуация с Мичковым была, безусловно, самой крупной победой «Флайерз» в межсезонье, и её не следует игнорировать или сбрасывать со счетов только потому, что Бриер публично преуменьшил роль «Флайерз» в этом. Это огромный стимул для организации, как с точки зрения оправдания их ставки на драфте 2023 года, так и с точки зрения появления игрока с заоблачными перспективами, которого так не хватало этому клубу», — цитирует журналиста AllPhly.com.