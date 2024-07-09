Патрик Кейн поделился эмоциями от возможной игры с Тарасенко в одном звене

Нападающий Патрик Кейн поделился эмоциями от возможной игры с российским форвардом Владимиром Тарасенко в одном звене за «Детройт».

«Я думаю, что это было бы хорошо. Я знаю, что мы оба прирожденные правые крайние нападающие, обладающие левым хватом. Но я думаю, что когда ты умеешь играть в хоккей, на самом деле не имеет значения, на какой позиции ты выступаешь. Так что одному из нас придётся сменить фланг атаки, но я думаю, что это будет хорошая идея», — цитирует Кейна пресс-служба клуба.

Напомним, 4 июля стало известно, что 32-летний Тарасенко подписал с «Детройтом» двухлетний контракт на $ 9,5 млн. В прошедшем сезоне в составе «Флориды Пантерз» российский нападающий стал обладателем Кубка Стэнли — 2024 второй раз за свою профессиональную карьеру в НХЛ.