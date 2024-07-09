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Генменеджер «Трактора» заявил, что клуб ищет варианты обмена Антона Бурдасова

Генменеджер «Трактора» заявил, что клуб ищет варианты обмена Антона Бурдасова
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Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков заявил, что челябинский клуб ищет варианты обмена 33-летнего нападающего Антона Бурдасова.

«Действительно, «Трактор» уже несколько месяцев ищет варианты продолжения карьеры для Антона Бурдасова. Решение было принято по согласованию с тренерским штабом, так как новая модель игры команды рассчитана на хоккеистов иной формации.

Агенту игрока Шуми Бабаеву было сказано ещё весной, что клуб ищет варианты обмена и расставание с игроком вполне возможно. Шуми был уведомлён о нашем намерении и имел возможность распоряжаться этой информацией во благо будущего своего клиента. В том числе искать варианты по трудоустройству, а не просто упоминать в медиа возможную денежную компенсацию», — цитирует Волкова «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Бурдасов провёл 56 матчей за «Трактор» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 36 (19+17) очков. В плей-офф за 14 игр опытный форвард набрал 8 (4+4) очков.

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