Daily Faceoff: Самсонов входит в число самых нестабильных и непредсказуемых вратарей НХЛ

Журналист Мэтт Ларкин оценил вратарскую бригаду «Вегаса» на следующий сезон. «Голден Найтс» имеют в своём распоряжении голкиперов Эдина Хилла и Илью Самсонова. Россиянин заработает $ 1,8 млн по однолетнему соглашению с «рыцарями».

«После того как Логан Томпсон перешёл в «Вашингтон», Хилл теперь является явным номером один. Однако он не доказал, что может справиться с высокой нагрузкой. Его рекорд в карьере – 35 стартов, а в прошлом сезоне он боролся с травмами. Это означает, что Самсонову придётся много играть. Россиянин входит в число самых нестабильных и непредсказуемых вратарей лиги, способных играть на элитной позиции в течение нескольких месяцев, но также склонных к потере уверенности. Его процент отражённых бросков по месяцам в прошлом году: 84,1%, 90,5%, 82,8%, 93,9%, 88,8%, 92,6% и 86,5%, а также спуск в АХЛ. На этот раз работа вратарей в Городе грехов станет большим приключением», — цитирует Ларкина Daily Faceoff.