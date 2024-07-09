Двукратный обладатель Кубка Гагарина оценил возможный переход Бурдасова в «Авангард»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил возможный переход нападающего «Трактора» Антона Бурдасова в «Авангард». Ранее стало известно, что руководство челябинского клуба ищет варианты обмена форварда, а «Авангард» может стать одним из потенциальных клубов для сделки.

«Сложно сказать, нужен ли Бурдасов «Авангарду». Игроков его квалификации, которые могут сделать момент из ничего, в нашей лиге не так много. Другое дело в том, почему «Трактор» хочет отказаться от него? Что не так? И как интегрировать Бурдасова в «Авангард» таким образом, чтобы он оказался максимально полезным? Здесь большую роль играет человеческий и психологический фактор. Антон может показать классную игру, у него есть качества, которые могут помочь команде. Это мы знаем. Самое главное, что требуется от клуба – создать условия, при которых он мог бы показать свои лучшие качества», – цитирует Конькова «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Бурдасов провёл 56 матчей за «Трактор» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 36 (19+17) очков. В плей-офф за 14 игр опытный форвард набрал 8 (4+4) очков.