Бабаев опроверг слухи о возможном переходе Антона Бурдасова в «Авангард»

Известный агент Шуми Бабаев опроверг информацию о возможном переходе нападающего «Трактора» Антона Бурдасова в «Авангард». Ранее руководство челябинского клуба заявило, что ищет варианты обмена опытного форварда.

«За последнее время я уже много видел таких публикаций. Я знаю, кто их закидывает, и всё это неправда. Он игрок «Трактора», контракт у нас есть. Никто из руководства клуба с нами не связывался насчёт того, что его будут менять или расторгать контракт. Сейчас середина июля, и если бы решение было принято давно, то уже что-то было бы сделано. Если они это сделают сейчас, то это уже попахивает не очень красиво», — цитирует Бабаева «РБ Спорт».

Действующий контракт 33-летнего нападающего с «Трактором» рассчитан ещё на один сезон. В прошедшем сезоне Бурдасов провёл 56 матчей за «Трактор» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 36 (19+17) очков. В плей-офф за 14 игр опытный форвард набрал 8 (4+4) очков.