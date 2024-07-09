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Борис Михайлов выразил надежду, что КХЛ и Федерация хоккея России найдут общий язык

Борис Михайлов выразил надежду, что КХЛ и Федерация хоккея России найдут общий язык
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов выразил надежду, что Континентальная хоккейная лига и Федерация хоккея России найдут общий язык и не будут чинить препятствия друг другу в будущем. КХЛ выразила намерение получить независимость от ФХР и Международной федерации хоккея.

«Они давно к этому шли, решение очень важное, КХЛ становится самостоятельной лигой. С одной стороны, это хорошо, с другой — не очень хорошо. Если не будет связи между КХЛ и ФХР, то будет плохо. Только время покажет, как эти две самостоятельные организации будут контактировать между собой.

Думаю, что между КХЛ и ФХР будет официальная договорённость о том, что лига будет отпускать в сборную, там будут оговорены конкретные сроки. Они найдут общий язык, это вопрос творческий, и стороны не будут чинить препятствия друг другу», — цитирует Михайлова ТАСС.

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