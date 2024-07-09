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В ИИХФ отреагировали на желание КХЛ стать независимой от Международной федерации хоккея

В ИИХФ отреагировали на желание КХЛ стать независимой от Международной федерации хоккея
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Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что ИИХФ пока не имеет официальной информации о том, что Континентальная хоккейная лига станет независимой от ИИХФ. Ранее КХЛ выразила намерение стать независимой от ФХР и ИИХФ

«Наш член – ФХР, а не КХЛ. Дисциплинарный процесс по Ивану Федотову продолжается. КХЛ может делать в будущем то, что хочет. Российское законодательство может измениться, но то, что делалось с правилами ИИХФ раньше, всё ещё актуально. Никаких других комментариев более», — цитирует Тардифа «РБ Спорт».

После вступления в силу новой редакции закона о спорте и приведения в соответствие с ним нормативных документов Минспорта и КХЛ для клубов КХЛ не потребуется трансферная карта для заявки игрока. При этом лига не будет регистрировать новые контракты хоккеистов, имеющих действующие контракты с другими клубами или невыполненные обязательства, а также прочие обстоятельства, мешающие подписанию нового договора.

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