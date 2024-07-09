В «Куньлуне» выразили обеспокоенность по поводу возможной реакции ИИХФ на решение КХЛ

Вице-президент «Куньлунь Ред Стар» Николай Феоктистов рассказал об обеспокоенности по поводу возможной реакции ИИХФ на решение Континентальной хоккейной лиги стать независимой от Международной федерации хоккея.

«Поскольку на момент вступления «Куньлунь Ред Стар» в КХЛ требовалась обязательная регистрация в национальной ассоциации, существуют опасения, что ИИХФ, действия которой в последнее время весьма непредсказуемы, может выдвинуть некие требования в адрес Китайской хоккейной ассоциации касательно нашего клуба или, не дай бог, ввести санкции в отношении национальных команд или хоккеистов — игроков сборной. Нет уверенности, что ИИХФ нейтрально отреагирует на такую историю», — цитирует Феоктистова ТАСС.

После вступления в силу новой редакции закона о спорте и приведения в соответствие с ним нормативных документов Минспорта и КХЛ для клубов КХЛ не потребуется трансферная карта для заявки игрока.