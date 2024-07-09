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Тренер «Флориды» рассказал о психологическом ходе Мориса перед седьмым матчем финала

Тренер «Флориды» рассказал о психологическом ходе Мориса перед седьмым матчем финала
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Тренер «Флориды» по развитию Максим Иванов рассказал о психологическом ходе Пола Мориса перед решающим седьмым матчем финала Кубка Стэнли. По ходу финальной серии «Пантерз» упустили преимущество 3-0 и позволили «Эдмонтону» сравнять счёт в противостоянии.

«Он очень грамотный психолог, не нагонял никакой паники, говорил игрокам расслабиться. И перед седьмой игрой он сказал им, чтобы они почувствовали свободу, freedom. Мол, расслабьтесь, покажите тот хоккей, в который вы играли бо́льшую часть сезона», — цитирует Иванова ТАСС.

Напомним, в седьмом матче финала Кубка Стэнли «Флорида» одержала победу над «Эдмонтоном» со счётом 2:1 и впервые в своей истории стала обладателем главного трофея НХЛ. Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский был признан первой звездой седьмого матча.

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