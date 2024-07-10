Новичок НХЛ «Юта» объявила о подписании россиянина Егора Соколова

Пресс-служба «Юты» официально объявила о подписании контракта с российским 24-летним нападающим Егором Соколовым.

Сообщается, что стороны заключили двустороннее соглашение на один год. Соколов провёл весь сезон-2023/2024 в Американской хоккейной лиге (АХЛ) в составе «Белвилл Сенаторз». Там россиянин набрал 46 (21+25) очков.

В основную команду в прошедшем сезоне Соколов не привлекался. Всего на счету нападающего 13 матчей за карьеру в НХЛ, в которых он отметился одной заброшенной шайбой и одной голевой передачей, набрав в общей сложности два балла за результативность при показателе полезности «-4».

«Юта» — новообразованный клуб НХЛ из Солт-Лейк-Сити, который начнёт выступление в НХЛ с сезона-2024/2025. Его предыдущее название было «Аризона Койотис» Напомним, совет директоров лиги утвердил план, по которому организация «Аризона Койотс» стала неактивной с правом возобновления деятельности при условии, что владелец в течение пяти лет полностью построит новый современный комплекс, подходящий для команды НХЛ.

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