«Юта» заключила контракт ещё с одним россиянином

Новичок НХЛ «Юта» заключила трёхлетний контракт новичка с российским защитником Артёмом Дудой, сообщил агент игрока Дэн Мильштейн в социальных сетях.

20-летний Дуда приехал в Северную Америку перед сезоном-2023/2024, но его действующий контракт с ЦСКА в КХЛ не позволил ему играть за Университет штата Мэн даже после многочисленных апелляций его представителей. В конечном итоге в январе 2024 года россиянин присоединился к университету Торонто Метрополитен, набрав 7 (2+5) очков в 12 матчах.

Ранее сообщалось, что защитник принял участие в лагере развития «Юты».

Дуда был выбран «Аризоной Койотс» на драфте НХЛ — 2022 во втором раунде под общим 36-м номером.

Напомним, франшиза «Койотс» передала все существующие хоккейные активы, включая полный список игроков и драфт-пики, а также отдел хоккейных операций франшизе «Юта».

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