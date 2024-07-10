«Вы лучшие в лиге». Макдэвид обратился к болельщикам «Эдмонтона»

Звёздный нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид опубликовал пост в социальных сетях, в котором обратился к болельщикам команды.

«В этом сезоне было много взлётов и падений. Мы получили настоящий опыт. Спасибо вам за то, что были с нами до конца. У нас лучшие фанаты в лиге. Продолжайте верить, а я жду с нетерпением возвращения к работе в следующем сезоне», — написал Макдэвид.

Напомним, в минувшем сезоне «Эдмонтон» остановился в шаге от Кубка Стэнли, уступив в финальной серии «Флориде Пантерз» в семи матчах.

На счету Макдэвида в завершившемся плей-офф НХЛ восемь шайб и 34 результативные передачи в 25 матчах. Канадец стал обладателем «Конн Смайт Трофи» — награды, вручаемой игроку, лучше других зарекомендовавшему себя в плей-офф. В регулярном сезоне Макдэвид сделал 100 ассистов и забросил 32 шайбы в 76 встречах.

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой: