Белорусский проспект «Вашингтона» Илья Протас рассказал, где проведёт ближайший сезон

Белорусский проспект «Вашингтон Кэпиталз» Илья Протас, выбранный «столичными» на драфте НХЛ — 2024 в третьем раунде под общим 75-м номером, сообщил о том, что ближайший сезон, скорее всего, проведёт в клубе «Виндзор Спитфайрз», выступающем в хоккейной лиге Онтарио (OHL).

«99 процентов, что так и будет. Мы уже пообщались с представителями «Виндзора». Они довольны своим выбором, и я тоже рад присоединиться к этой организации. Осталось только аккуратно попрощаться с тренером «Де Мойна», — сказал Протас в интервью Betnews.

Напомним, 6 июля Протас подписал с «Вашингтоном» трёхлетний контракт новичка. По итогам минувшего сезона игрок попал в символическую сборную новичков USHL. В прошедшем чемпионате он принял участие в 61 встрече, забросил 14 шайб, отдал 37 голевых передач и закончил регулярный сезон с 51 баллом за результативность.

Отметим, что старший брат Ильи Алексей Протас с 2021 года выступает в составе столичного клуба. Он также был выбран в третьем раунде драфта — в 2019 году под общим 91-м номером.

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